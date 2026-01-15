SignaleKategorien
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
31 (57.40%)
Verlusttrades:
23 (42.59%)
Bester Trade:
46.62 USD
Schlechtester Trade:
-25.24 USD
Bruttoprofit:
307.49 USD (475 824 pips)
Bruttoverlust:
-216.74 USD (18 283 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (95.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.31 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
10.43%
Max deposit load:
64.28%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
1.42
Long-Positionen:
27 (50.00%)
Short-Positionen:
27 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-28.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-42.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
37.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
64.10 USD (16.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.96% (63.58 USD)
Kapital:
7.64% (26.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.62 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mix Methode
Keine Bewertungen
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
