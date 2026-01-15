SinaisSeções
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
31 (57.40%)
Negociações com perda:
23 (42.59%)
Melhor negociação:
46.62 USD
Pior negociação:
-25.24 USD
Lucro bruto:
307.49 USD (475 824 pips)
Perda bruta:
-216.74 USD (18 283 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (95.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.31 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
10.43%
Depósito máximo carregado:
64.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
27 (50.00%)
Negociações curtas:
27 (50.00%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
9.92 USD
Perda média:
-9.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.22 USD (3)
Crescimento mensal:
37.81%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.10 USD (16.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.96% (63.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.64% (26.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.62 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +95.26 USD
Máxima perda consecutiva: -28.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mix Methode
Sem comentários
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
