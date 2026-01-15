SegnaliSezioni
Arfian Nur Rohmat

Power Ranger

Arfian Nur Rohmat
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2026 38%
XMGlobal-MT5 15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
31 (57.40%)
Loss Trade:
23 (42.59%)
Best Trade:
46.62 USD
Worst Trade:
-25.24 USD
Profitto lordo:
307.49 USD (475 824 pips)
Perdita lorda:
-216.74 USD (18 283 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (95.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
10.43%
Massimo carico di deposito:
64.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
27 (50.00%)
Short Trade:
27 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
9.92 USD
Perdita media:
-9.42 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-28.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.22 USD (3)
Crescita mensile:
37.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
64.10 USD (16.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.96% (63.58 USD)
Per equità:
7.64% (26.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 101
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.62 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +95.26 USD
Massima perdita consecutiva: -28.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mix Methode
Non ci sono recensioni
2026.01.15 16:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 16:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 15:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 15:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 01:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
