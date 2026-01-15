SinyallerBölümler
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
197.69 AUD
En kötü işlem:
-18.71 AUD
Brüt kâr:
735.93 AUD (97 733 pips)
Brüt zarar:
-53.04 AUD (606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (638.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
638.71 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
74.95%
Maks. mevduat yükü:
8.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
15.09
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
13.88
Beklenen getiri:
45.53 AUD
Ortalama kâr:
61.33 AUD
Ortalama zarar:
-17.68 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.24 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.24 AUD (3)
Aylık büyüme:
17.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.04 AUD
Maksimum:
45.24 AUD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (46.80 AUD)
Varlığa göre:
5.89% (266.92 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.69 AUD
En kötü işlem: -19 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +638.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -45.24 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
