- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
12 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (20.00%)
En iyi işlem:
197.69 AUD
En kötü işlem:
-18.71 AUD
Brüt kâr:
735.93 AUD (97 733 pips)
Brüt zarar:
-53.04 AUD (606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (638.71 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
638.71 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
74.95%
Maks. mevduat yükü:
8.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
15.09
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
13.88
Beklenen getiri:
45.53 AUD
Ortalama kâr:
61.33 AUD
Ortalama zarar:
-17.68 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.24 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.24 AUD (3)
Aylık büyüme:
17.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.04 AUD
Maksimum:
45.24 AUD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.03% (46.80 AUD)
Varlığa göre:
5.89% (266.92 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.69 AUD
En kötü işlem: -19 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +638.71 AUD
Maksimum ardışık zarar: -45.24 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500