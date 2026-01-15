SinaisSeções
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
12 (80.00%)
Negociações com perda:
3 (20.00%)
Melhor negociação:
197.69 AUD
Pior negociação:
-18.71 AUD
Lucro bruto:
735.93 AUD (97 733 pips)
Perda bruta:
-53.04 AUD (606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (638.71 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
638.71 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
74.95%
Depósito máximo carregado:
8.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
15.09
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
13.88
Valor esperado:
45.53 AUD
Lucro médio:
61.33 AUD
Perda média:
-17.68 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.24 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-45.24 AUD (3)
Crescimento mensal:
17.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.04 AUD
Máximo:
45.24 AUD (0.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.03% (46.80 AUD)
Pelo Capital Líquido:
5.89% (266.92 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +197.69 AUD
Pior negociação: -19 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +638.71 AUD
Máxima perda consecutiva: -45.24 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Sem comentários
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
