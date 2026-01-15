- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
12 (80.00%)
Negociações com perda:
3 (20.00%)
Melhor negociação:
197.69 AUD
Pior negociação:
-18.71 AUD
Lucro bruto:
735.93 AUD (97 733 pips)
Perda bruta:
-53.04 AUD (606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (638.71 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
638.71 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.72
Atividade de negociação:
74.95%
Depósito máximo carregado:
8.05%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
15.09
Negociações longas:
15 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
13.88
Valor esperado:
45.53 AUD
Lucro médio:
61.33 AUD
Perda média:
-17.68 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.24 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-45.24 AUD (3)
Crescimento mensal:
17.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.04 AUD
Máximo:
45.24 AUD (0.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.03% (46.80 AUD)
Pelo Capital Líquido:
5.89% (266.92 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +197.69 AUD
Pior negociação: -19 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +638.71 AUD
Máxima perda consecutiva: -45.24 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sem comentários
