Segnali / MetaTrader 5 / Livorno
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
197.69 AUD
Worst Trade:
-18.71 AUD
Profitto lordo:
735.93 AUD (97 733 pips)
Perdita lorda:
-53.04 AUD (606 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (638.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
638.71 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
74.95%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
15.09
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.88
Profitto previsto:
45.53 AUD
Profitto medio:
61.33 AUD
Perdita media:
-17.68 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.24 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-45.24 AUD (3)
Crescita mensile:
17.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.04 AUD
Massimale:
45.24 AUD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (46.80 AUD)
Per equità:
5.89% (266.92 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.69 AUD
Worst Trade: -19 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +638.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -45.24 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
