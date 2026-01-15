- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
197.69 AUD
Worst Trade:
-18.71 AUD
Profitto lordo:
735.93 AUD (97 733 pips)
Perdita lorda:
-53.04 AUD (606 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (638.71 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
638.71 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
74.95%
Massimo carico di deposito:
8.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
15.09
Long Trade:
15 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.88
Profitto previsto:
45.53 AUD
Profitto medio:
61.33 AUD
Perdita media:
-17.68 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-45.24 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-45.24 AUD (3)
Crescita mensile:
17.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.04 AUD
Massimale:
45.24 AUD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (46.80 AUD)
Per equità:
5.89% (266.92 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.69 AUD
Worst Trade: -19 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +638.71 AUD
Massima perdita consecutiva: -45.24 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
