- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
12 (80.00%)
損失トレード:
3 (20.00%)
ベストトレード:
197.69 AUD
最悪のトレード:
-18.71 AUD
総利益:
735.93 AUD (97 733 pips)
総損失:
-53.04 AUD (606 pips)
最大連続の勝ち:
8 (638.71 AUD)
最大連続利益:
638.71 AUD (8)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
74.95%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
15.09
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
13.88
期待されたペイオフ:
45.53 AUD
平均利益:
61.33 AUD
平均損失:
-17.68 AUD
最大連続の負け:
3 (-45.24 AUD)
最大連続損失:
-45.24 AUD (3)
月間成長:
17.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.04 AUD
最大の:
45.24 AUD (0.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.03% (46.80 AUD)
エクイティによる:
5.89% (266.92 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +197.69 AUD
最悪のトレード: -19 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +638.71 AUD
最大連続損失: -45.24 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500