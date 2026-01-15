シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Livorno
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
12 (80.00%)
損失トレード:
3 (20.00%)
ベストトレード:
197.69 AUD
最悪のトレード:
-18.71 AUD
総利益:
735.93 AUD (97 733 pips)
総損失:
-53.04 AUD (606 pips)
最大連続の勝ち:
8 (638.71 AUD)
最大連続利益:
638.71 AUD (8)
シャープレシオ:
0.72
取引アクティビティ:
74.95%
最大入金額:
8.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
15.09
長いトレード:
15 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
13.88
期待されたペイオフ:
45.53 AUD
平均利益:
61.33 AUD
平均損失:
-17.68 AUD
最大連続の負け:
3 (-45.24 AUD)
最大連続損失:
-45.24 AUD (3)
月間成長:
17.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.04 AUD
最大の:
45.24 AUD (0.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.03% (46.80 AUD)
エクイティによる:
5.89% (266.92 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +197.69 AUD
最悪のトレード: -19 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +638.71 AUD
最大連続損失: -45.24 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Livorno
30 USD/月
17%
0
0
USD
4.6K
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください