Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
12 (80.00%)
Verlusttrades:
3 (20.00%)
Bester Trade:
197.69 AUD
Schlechtester Trade:
-18.71 AUD
Bruttoprofit:
735.93 AUD (97 733 pips)
Bruttoverlust:
-53.04 AUD (606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (638.71 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
638.71 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.72
Trading-Aktivität:
74.95%
Max deposit load:
8.05%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
15.09
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
13.88
Mathematische Gewinnerwartung:
45.53 AUD
Durchschnittlicher Profit:
61.33 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.68 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.24 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.24 AUD (3)
Wachstum pro Monat :
17.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.04 AUD
Maximaler:
45.24 AUD (0.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.03% (46.80 AUD)
Kapital:
5.89% (266.92 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +197.69 AUD
Schlechtester Trade: -19 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +638.71 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.24 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Keine Bewertungen
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Livorno
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
4.6K
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
6%
1:500
Kopieren

