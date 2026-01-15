- Wachstum
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
12 (80.00%)
Verlusttrades:
3 (20.00%)
Bester Trade:
197.69 AUD
Schlechtester Trade:
-18.71 AUD
Bruttoprofit:
735.93 AUD (97 733 pips)
Bruttoverlust:
-53.04 AUD (606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (638.71 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
638.71 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.72
Trading-Aktivität:
74.95%
Max deposit load:
8.05%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
15.09
Long-Positionen:
15 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
13.88
Mathematische Gewinnerwartung:
45.53 AUD
Durchschnittlicher Profit:
61.33 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.68 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.24 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.24 AUD (3)
Wachstum pro Monat :
17.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.04 AUD
Maximaler:
45.24 AUD (0.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.03% (46.80 AUD)
Kapital:
5.89% (266.92 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +197.69 AUD
Schlechtester Trade: -19 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +638.71 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.24 AUD
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500