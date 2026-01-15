- 자본
- 축소
트레이드:
15
이익 거래:
12 (80.00%)
손실 거래:
3 (20.00%)
최고의 거래:
197.69 AUD
최악의 거래:
-18.71 AUD
총 수익:
735.93 AUD (97 733 pips)
총 손실:
-53.04 AUD (606 pips)
연속 최대 이익:
8 (638.71 AUD)
연속 최대 이익:
638.71 AUD (8)
샤프 비율:
0.72
거래 활동:
74.95%
최대 입금량:
8.05%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
15.09
롱(주식매수):
15 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
13.88
기대수익:
45.53 AUD
평균 이익:
61.33 AUD
평균 손실:
-17.68 AUD
연속 최대 손실:
3 (-45.24 AUD)
연속 최대 손실:
-45.24 AUD (3)
월별 성장률:
17.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.04 AUD
최대한의:
45.24 AUD (0.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.03% (46.80 AUD)
자본금별:
5.89% (266.92 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +197.69 AUD
최악의 거래: -19 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +638.71 AUD
연속 최대 손실: -45.24 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500