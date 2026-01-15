SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Livorno
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
15
Bénéfice trades:
12 (80.00%)
Perte trades:
3 (20.00%)
Meilleure transaction:
197.69 AUD
Pire transaction:
-18.71 AUD
Bénéfice brut:
735.93 AUD (97 733 pips)
Perte brute:
-53.04 AUD (606 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (638.71 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
638.71 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.72
Activité de trading:
74.95%
Charge de dépôt maximale:
8.05%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
15.09
Longs trades:
15 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
13.88
Rendement attendu:
45.53 AUD
Bénéfice moyen:
61.33 AUD
Perte moyenne:
-17.68 AUD
Pertes consécutives maximales:
3 (-45.24 AUD)
Perte consécutive maximale:
-45.24 AUD (3)
Croissance mensuelle:
17.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.04 AUD
Maximal:
45.24 AUD (0.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.03% (46.80 AUD)
Par fonds propres:
5.89% (266.92 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.69 AUD
Pire transaction: -19 AUD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +638.71 AUD
Perte consécutive maximale: -45.24 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Livorno
30 USD par mois
17%
0
0
USD
4.6K
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
6%
1:500
Copier

