SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Livorno
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
12 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (20.00%)
Mejor transacción:
197.69 AUD
Peor transacción:
-18.71 AUD
Beneficio Bruto:
735.93 AUD (97 733 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.04 AUD (606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (638.71 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
638.71 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.72
Actividad comercial:
74.95%
Carga máxima del depósito:
8.05%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
15.09
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
13.88
Beneficio Esperado:
45.53 AUD
Beneficio medio:
61.33 AUD
Pérdidas medias:
-17.68 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.24 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.24 AUD (3)
Crecimiento al mes:
17.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.04 AUD
Máxima:
45.24 AUD (0.98%)
Reducción relativa:
De balance:
1.03% (46.80 AUD)
De fondos:
5.89% (266.92 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +197.69 AUD
Peor transacción: -19 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +638.71 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.24 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Livorno
30 USD al mes
17%
0
0
USD
4.6K
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.