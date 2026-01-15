- Incremento
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
12 (80.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (20.00%)
Mejor transacción:
197.69 AUD
Peor transacción:
-18.71 AUD
Beneficio Bruto:
735.93 AUD (97 733 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.04 AUD (606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (638.71 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
638.71 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.72
Actividad comercial:
74.95%
Carga máxima del depósito:
8.05%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
15.09
Transacciones Largas:
15 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
13.88
Beneficio Esperado:
45.53 AUD
Beneficio medio:
61.33 AUD
Pérdidas medias:
-17.68 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.24 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.24 AUD (3)
Crecimiento al mes:
17.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.04 AUD
Máxima:
45.24 AUD (0.98%)
Reducción relativa:
De balance:
1.03% (46.80 AUD)
De fondos:
5.89% (266.92 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +197.69 AUD
Peor transacción: -19 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +638.71 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.24 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500