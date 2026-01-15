СигналыРазделы
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
197.69 AUD
Худший трейд:
-18.71 AUD
Общая прибыль:
735.93 AUD (97 733 pips)
Общий убыток:
-53.04 AUD (606 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (638.71 AUD)
Макс. прибыль в серии:
638.71 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
74.95%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
15.09
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
13.88
Мат. ожидание:
45.53 AUD
Средняя прибыль:
61.33 AUD
Средний убыток:
-17.68 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.24 AUD)
Макс. убыток в серии:
-45.24 AUD (3)
Прирост в месяц:
17.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.04 AUD
Максимальная:
45.24 AUD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (46.80 AUD)
По эквити:
5.89% (266.92 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +197.69 AUD
Худший трейд: -19 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +638.71 AUD
Макс. убыток в серии: -45.24 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Нет отзывов
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
