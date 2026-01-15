- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
12 (80.00%)
Убыточных трейдов:
3 (20.00%)
Лучший трейд:
197.69 AUD
Худший трейд:
-18.71 AUD
Общая прибыль:
735.93 AUD (97 733 pips)
Общий убыток:
-53.04 AUD (606 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (638.71 AUD)
Макс. прибыль в серии:
638.71 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.72
Торговая активность:
74.95%
Макс. загрузка депозита:
8.05%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
15.09
Длинных трейдов:
15 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
13.88
Мат. ожидание:
45.53 AUD
Средняя прибыль:
61.33 AUD
Средний убыток:
-17.68 AUD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.24 AUD)
Макс. убыток в серии:
-45.24 AUD (3)
Прирост в месяц:
17.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.04 AUD
Максимальная:
45.24 AUD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.03% (46.80 AUD)
По эквити:
5.89% (266.92 AUD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +197.69 AUD
Худший трейд: -19 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +638.71 AUD
Макс. убыток в серии: -45.24 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
