交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
197.69 AUD
最差交易:
-18.71 AUD
毛利:
735.93 AUD (97 733 pips)
毛利亏损:
-53.04 AUD (606 pips)
最大连续赢利:
8 (638.71 AUD)
最大连续盈利:
638.71 AUD (8)
夏普比率:
0.72
交易活动:
74.95%
最大入金加载:
8.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
15.09
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
13.88
预期回报:
45.53 AUD
平均利润:
61.33 AUD
平均损失:
-17.68 AUD
最大连续失误:
3 (-45.24 AUD)
最大连续亏损:
-45.24 AUD (3)
每月增长:
17.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.04 AUD
最大值:
45.24 AUD (0.98%)
相对跌幅:
结余:
1.03% (46.80 AUD)
净值:
5.89% (266.92 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|552
|GBPUSD
|-32
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|98K
|GBPUSD
|-533
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +197.69 AUD
最差交易: -19 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +638.71 AUD
最大连续亏损: -45.24 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.59 × 742
|
HFMarketsGlobal-Live5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
Exness-MT5Real31
|12.33 × 3
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
4.6K
AUD
AUD
1
100%
15
80%
75%
13.87
45.53
AUD
AUD
6%
1:500