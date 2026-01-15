信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Livorno
Muhamad Ihwan

Livorno

Muhamad Ihwan
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 17%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
12 (80.00%)
亏损交易:
3 (20.00%)
最好交易:
197.69 AUD
最差交易:
-18.71 AUD
毛利:
735.93 AUD (97 733 pips)
毛利亏损:
-53.04 AUD (606 pips)
最大连续赢利:
8 (638.71 AUD)
最大连续盈利:
638.71 AUD (8)
夏普比率:
0.72
交易活动:
74.95%
最大入金加载:
8.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
15.09
长期交易:
15 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
13.88
预期回报:
45.53 AUD
平均利润:
61.33 AUD
平均损失:
-17.68 AUD
最大连续失误:
3 (-45.24 AUD)
最大连续亏损:
-45.24 AUD (3)
每月增长:
17.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.04 AUD
最大值:
45.24 AUD (0.98%)
相对跌幅:
结余:
1.03% (46.80 AUD)
净值:
5.89% (266.92 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 552
GBPUSD -32
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 98K
GBPUSD -533
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +197.69 AUD
最差交易: -19 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +638.71 AUD
最大连续亏损: -45.24 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.59 × 742
HFMarketsGlobal-Live5
0.86 × 7
Exness-MT5Real8
2.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
Exness-MT5Real31
12.33 × 3
FxPro-MT5
14.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
没有评论
2026.01.16 12:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 11:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 00:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.15 00:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 00:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
