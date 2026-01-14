- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
403 (59.88%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (40.12%)
En iyi işlem:
306.56 USD
En kötü işlem:
-49.40 USD
Brüt kâr:
3 596.38 USD (63 021 pips)
Brüt zarar:
-2 159.55 USD (83 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (217.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.61 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
62.57%
Maks. mevduat yükü:
59.01%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
677
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
320 (47.55%)
Satış işlemleri:
353 (52.45%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.13 USD
Ortalama kâr:
8.92 USD
Ortalama zarar:
-8.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.30 USD (6)
Aylık büyüme:
1.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
203.10 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (148.17 USD)
Varlığa göre:
1.32% (1 324.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|673
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +306.56 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +217.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
NOT TO BE COPIED AS TEST
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2000 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
1
100%
673
59%
63%
1.66
2.13
USD
USD
1%
1:200