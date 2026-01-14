SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
673
Kârla kapanan işlemler:
403 (59.88%)
Zararla kapanan işlemler:
270 (40.12%)
En iyi işlem:
306.56 USD
En kötü işlem:
-49.40 USD
Brüt kâr:
3 596.38 USD (63 021 pips)
Brüt zarar:
-2 159.55 USD (83 901 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (217.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
347.61 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
62.57%
Maks. mevduat yükü:
59.01%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
677
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
7.07
Alış işlemleri:
320 (47.55%)
Satış işlemleri:
353 (52.45%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
2.13 USD
Ortalama kâr:
8.92 USD
Ortalama zarar:
-8.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.30 USD (6)
Aylık büyüme:
1.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
203.10 USD (0.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (148.17 USD)
Varlığa göre:
1.32% (1 324.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 673
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +306.56 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +217.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 daha fazla...
NOT TO BE COPIED AS TEST
İnceleme yok
