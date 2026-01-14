SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 2000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
693
Gewinntrades:
414 (59.74%)
Verlusttrades:
279 (40.26%)
Bester Trade:
306.56 USD
Schlechtester Trade:
-49.40 USD
Bruttoprofit:
3 862.92 USD (64 739 pips)
Bruttoverlust:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (217.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
347.61 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
62.57%
Max deposit load:
59.01%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
693
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
7.48
Long-Positionen:
329 (47.47%)
Short-Positionen:
364 (52.53%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
2.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-202.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-202.30 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.24 USD
Maximaler:
203.10 USD (0.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.15% (148.17 USD)
Kapital:
1.32% (1 324.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 693
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +306.56 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +217.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -202.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
NOT TO BE COPIED AS TEST
Keine Bewertungen
2026.01.15 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Dipercaya Darwinex zero
2000 USD pro Monat
2%
0
0
USD
102K
USD
1
100%
693
59%
63%
1.64
2.19
USD
1%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.