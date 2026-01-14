- 成长
交易:
693
盈利交易:
414 (59.74%)
亏损交易:
279 (40.26%)
最好交易:
306.56 USD
最差交易:
-49.40 USD
毛利:
3 862.92 USD (64 739 pips)
毛利亏损:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
最大连续赢利:
10 (217.85 USD)
最大连续盈利:
347.61 USD (5)
夏普比率:
0.10
交易活动:
62.57%
最大入金加载:
59.01%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
693
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
7.48
长期交易:
329 (47.47%)
短期交易:
364 (52.53%)
利润因子:
1.65
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-8.40 USD
最大连续失误:
6 (-202.30 USD)
最大连续亏损:
-202.30 USD (6)
每月增长:
1.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
203.10 USD (0.20%)
相对跌幅:
结余:
0.15% (148.17 USD)
净值:
1.32% (1 324.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +306.56 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +217.85 USD
最大连续亏损: -202.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
