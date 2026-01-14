SinaisSeções
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
685
Negociações com lucro:
411 (60.00%)
Negociações com perda:
274 (40.00%)
Melhor negociação:
306.56 USD
Pior negociação:
-49.40 USD
Lucro bruto:
3 657.07 USD (64 203 pips)
Perda bruta:
-2 198.48 USD (85 556 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (217.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
347.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
62.57%
Depósito máximo carregado:
59.01%
Último negócio:
6 minutos atrás
Negociações por semana:
692
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
7.18
Negociações longas:
328 (47.88%)
Negociações curtas:
357 (52.12%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
8.90 USD
Perda média:
-8.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-202.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-202.30 USD (6)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
203.10 USD (0.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.15% (148.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.32% (1 324.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 685
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +306.56 USD
Pior negociação: -49 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +217.85 USD
Máxima perda consecutiva: -202.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 mais ...
