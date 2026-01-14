SignauxSections
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
664
Bénéfice trades:
397 (59.78%)
Perte trades:
267 (40.21%)
Meilleure transaction:
306.56 USD
Pire transaction:
-49.40 USD
Bénéfice brut:
3 556.94 USD (62 186 pips)
Perte brute:
-2 134.37 USD (82 772 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (217.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
347.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
62.57%
Charge de dépôt maximale:
59.01%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
671
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
7.00
Longs trades:
317 (47.74%)
Courts trades:
347 (52.26%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
2.14 USD
Bénéfice moyen:
8.96 USD
Perte moyenne:
-7.99 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-202.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-202.30 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.24 USD
Maximal:
203.10 USD (0.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.15% (148.17 USD)
Par fonds propres:
1.32% (1 324.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 664
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +306.56 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +217.85 USD
Perte consécutive maximale: -202.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 plus...
NOT TO BE COPIED AS TEST
Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.