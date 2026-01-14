- 자본
- 축소
트레이드:
693
이익 거래:
414 (59.74%)
손실 거래:
279 (40.26%)
최고의 거래:
306.56 USD
최악의 거래:
-49.40 USD
총 수익:
3 862.92 USD (64 739 pips)
총 손실:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
연속 최대 이익:
10 (217.85 USD)
연속 최대 이익:
347.61 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
62.57%
최대 입금량:
59.01%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
693
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
7.48
롱(주식매수):
329 (47.47%)
숏(주식차입매도):
364 (52.53%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
2.19 USD
평균 이익:
9.33 USD
평균 손실:
-8.40 USD
연속 최대 손실:
6 (-202.30 USD)
연속 최대 손실:
-202.30 USD (6)
월별 성장률:
1.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
203.10 USD (0.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.15% (148.17 USD)
자본금별:
1.32% (1 324.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +306.56 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +217.85 USD
연속 최대 손실: -202.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
NOT TO BE COPIED AS TEST
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 2000 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
100%
693
59%
63%
1.64
2.19
USD
USD
1%
1:200