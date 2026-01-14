시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 2000 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
693
이익 거래:
414 (59.74%)
손실 거래:
279 (40.26%)
최고의 거래:
306.56 USD
최악의 거래:
-49.40 USD
총 수익:
3 862.92 USD (64 739 pips)
총 손실:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
연속 최대 이익:
10 (217.85 USD)
연속 최대 이익:
347.61 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
62.57%
최대 입금량:
59.01%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
693
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
7.48
롱(주식매수):
329 (47.47%)
숏(주식차입매도):
364 (52.53%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
2.19 USD
평균 이익:
9.33 USD
평균 손실:
-8.40 USD
연속 최대 손실:
6 (-202.30 USD)
연속 최대 손실:
-202.30 USD (6)
월별 성장률:
1.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
203.10 USD (0.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.15% (148.17 USD)
자본금별:
1.32% (1 324.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 693
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +306.56 USD
최악의 거래: -49 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +217.85 USD
연속 최대 손실: -202.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 더...
NOT TO BE COPIED AS TEST
리뷰 없음
