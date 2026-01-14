SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
673
Profit Trade:
403 (59.88%)
Loss Trade:
270 (40.12%)
Best Trade:
306.56 USD
Worst Trade:
-49.40 USD
Profitto lordo:
3 596.38 USD (63 021 pips)
Perdita lorda:
-2 159.55 USD (83 901 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (217.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
62.57%
Massimo carico di deposito:
59.01%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
679
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
320 (47.55%)
Short Trade:
353 (52.45%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
8.92 USD
Perdita media:
-8.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.30 USD (6)
Crescita mensile:
1.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
203.10 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (148.17 USD)
Per equità:
1.32% (1 324.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 673
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +306.56 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +217.85 USD
Massima perdita consecutiva: -202.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
3 più
Non ci sono recensioni
2026.01.15 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dipercaya Darwinex zero
2000USD al mese
1%
0
0
USD
101K
USD
1
100%
673
59%
63%
1.66
2.13
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.