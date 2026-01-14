- Crescita
Trade:
673
Profit Trade:
403 (59.88%)
Loss Trade:
270 (40.12%)
Best Trade:
306.56 USD
Worst Trade:
-49.40 USD
Profitto lordo:
3 596.38 USD (63 021 pips)
Perdita lorda:
-2 159.55 USD (83 901 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (217.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
347.61 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
62.57%
Massimo carico di deposito:
59.01%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
679
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
320 (47.55%)
Short Trade:
353 (52.45%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
8.92 USD
Perdita media:
-8.00 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-202.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.30 USD (6)
Crescita mensile:
1.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
203.10 USD (0.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (148.17 USD)
Per equità:
1.32% (1 324.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|673
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +306.56 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +217.85 USD
Massima perdita consecutiva: -202.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
