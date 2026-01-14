СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
693
Прибыльных трейдов:
414 (59.74%)
Убыточных трейдов:
279 (40.26%)
Лучший трейд:
306.56 USD
Худший трейд:
-49.40 USD
Общая прибыль:
3 862.92 USD (64 739 pips)
Общий убыток:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (217.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
62.57%
Макс. загрузка депозита:
59.01%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
693
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
329 (47.47%)
Коротких трейдов:
364 (52.53%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-8.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-202.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-202.30 USD (6)
Прирост в месяц:
1.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
203.10 USD (0.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (148.17 USD)
По эквити:
1.32% (1 324.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 693
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +306.56 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +217.85 USD
Макс. убыток в серии: -202.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
еще 3...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
NOT TO BE COPIED AS TEST
Нет отзывов
2026.01.15 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dipercaya Darwinex zero
2000 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
1
100%
693
59%
63%
1.64
2.19
USD
1%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.