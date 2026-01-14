- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
693
Прибыльных трейдов:
414 (59.74%)
Убыточных трейдов:
279 (40.26%)
Лучший трейд:
306.56 USD
Худший трейд:
-49.40 USD
Общая прибыль:
3 862.92 USD (64 739 pips)
Общий убыток:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (217.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
347.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
62.57%
Макс. загрузка депозита:
59.01%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
693
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
7.48
Длинных трейдов:
329 (47.47%)
Коротких трейдов:
364 (52.53%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-8.40 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-202.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-202.30 USD (6)
Прирост в месяц:
1.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
203.10 USD (0.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (148.17 USD)
По эквити:
1.32% (1 324.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +306.56 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +217.85 USD
Макс. убыток в серии: -202.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
еще 3...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
NOT TO BE COPIED AS TEST
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
2000 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
1
100%
693
59%
63%
1.64
2.19
USD
USD
1%
1:200