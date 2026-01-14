- 成長
トレード:
693
利益トレード:
414 (59.74%)
損失トレード:
279 (40.26%)
ベストトレード:
306.56 USD
最悪のトレード:
-49.40 USD
総利益:
3 862.92 USD (64 739 pips)
総損失:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
最大連続の勝ち:
10 (217.85 USD)
最大連続利益:
347.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
62.57%
最大入金額:
59.01%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
693
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
7.48
長いトレード:
329 (47.47%)
短いトレード:
364 (52.53%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
2.19 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-8.40 USD
最大連続の負け:
6 (-202.30 USD)
最大連続損失:
-202.30 USD (6)
月間成長:
1.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
203.10 USD (0.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.15% (148.17 USD)
エクイティによる:
1.32% (1 324.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|693
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +306.56 USD
最悪のトレード: -49 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +217.85 USD
最大連続損失: -202.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.13 × 980
|
IFCMarketsLtd-Real
|7.17 × 6
NOT TO BE COPIED AS TEST
