SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Dipercaya Darwinex zero
Didier Defourny

Dipercaya Darwinex zero

Didier Defourny
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD al mes
incremento desde 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
693
Transacciones Rentables:
414 (59.74%)
Transacciones Irrentables:
279 (40.26%)
Mejor transacción:
306.56 USD
Peor transacción:
-49.40 USD
Beneficio Bruto:
3 862.92 USD (64 739 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 343.23 USD (88 978 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (217.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
347.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
62.57%
Carga máxima del depósito:
59.01%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
693
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
7.48
Transacciones Largas:
329 (47.47%)
Transacciones Cortas:
364 (52.53%)
Factor de Beneficio:
1.65
Beneficio Esperado:
2.19 USD
Beneficio medio:
9.33 USD
Pérdidas medias:
-8.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-202.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-202.30 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.24 USD
Máxima:
203.10 USD (0.20%)
Reducción relativa:
De balance:
0.15% (148.17 USD)
De fondos:
1.32% (1 324.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 693
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +306.56 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +217.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -202.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.13 × 980
IFCMarketsLtd-Real
7.17 × 6
otros 3...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
NOT TO BE COPIED AS TEST
No hay comentarios
2026.01.15 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 10:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 08:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Dipercaya Darwinex zero
2000 USD al mes
2%
0
0
USD
102K
USD
1
100%
693
59%
63%
1.64
2.19
USD
1%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.