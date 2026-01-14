- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
353
Kârla kapanan işlemler:
336 (95.18%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (4.82%)
En iyi işlem:
166.95 USD
En kötü işlem:
-183.29 USD
Brüt kâr:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Brüt zarar:
-492.90 USD (44 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (173.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
173.80 USD (67)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
63 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
353 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
3.45 USD
Ortalama zarar:
-28.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-123.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-183.29 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
215.84 USD (12.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.58% (215.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +166.95 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +173.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -123.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
