SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Erahandlow2
Yui Man Mok

Erahandlow2

Yui Man Mok
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 67%
FXTRADING.com-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
353
Gewinntrades:
336 (95.18%)
Verlusttrades:
17 (4.82%)
Bester Trade:
166.95 USD
Schlechtester Trade:
-183.29 USD
Bruttoprofit:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Bruttoverlust:
-492.90 USD (44 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (173.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.80 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
63 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
353 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-123.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
215.84 USD (12.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.58% (215.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sd 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 666
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +166.95 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.14 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 63 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen