- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
353
Gewinntrades:
336 (95.18%)
Verlusttrades:
17 (4.82%)
Bester Trade:
166.95 USD
Schlechtester Trade:
-183.29 USD
Bruttoprofit:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Bruttoverlust:
-492.90 USD (44 401 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (173.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.80 USD (67)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
63 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
353 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
1.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-123.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-183.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
215.84 USD (12.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.58% (215.84 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +166.95 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen