Yui Man Mok

Erahandlow2

Yui Man Mok
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
353
Negociações com lucro:
336 (95.18%)
Negociações com perda:
17 (4.82%)
Melhor negociação:
166.95 USD
Pior negociação:
-183.29 USD
Lucro bruto:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Perda bruta:
-492.90 USD (44 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (173.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.80 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
63 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
353 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
1.89 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-28.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-123.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.29 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
215.84 USD (12.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.58% (215.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sd 353
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sd 666
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sd 75K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +166.95 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +173.80 USD
Máxima perda consecutiva: -123.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.14 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 63 days
