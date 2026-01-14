- Crescimento
Negociações:
353
Negociações com lucro:
336 (95.18%)
Negociações com perda:
17 (4.82%)
Melhor negociação:
166.95 USD
Pior negociação:
-183.29 USD
Lucro bruto:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Perda bruta:
-492.90 USD (44 401 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (173.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
173.80 USD (67)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
63 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.09
Negociações longas:
353 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.35
Valor esperado:
1.89 USD
Lucro médio:
3.45 USD
Perda média:
-28.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-123.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.29 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
215.84 USD (12.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.58% (215.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +166.95 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +173.80 USD
Máxima perda consecutiva: -123.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
