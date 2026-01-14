- 成长
交易:
353
盈利交易:
336 (95.18%)
亏损交易:
17 (4.82%)
最好交易:
166.95 USD
最差交易:
-183.29 USD
毛利:
1 159.34 USD (119 145 pips)
毛利亏损:
-492.90 USD (44 401 pips)
最大连续赢利:
67 (173.80 USD)
最大连续盈利:
173.80 USD (67)
夏普比率:
0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
63 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.09
长期交易:
353 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.35
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
3.45 USD
平均损失:
-28.99 USD
最大连续失误:
2 (-123.10 USD)
最大连续亏损:
-183.29 USD (1)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
215.84 USD (12.58%)
相对跌幅:
结余:
12.58% (215.84 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +166.95 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +173.80 USD
最大连续亏损: -123.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
