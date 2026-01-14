SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Erahandlow2
Yui Man Mok

Erahandlow2

Yui Man Mok
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 67%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
353
Transacciones Rentables:
336 (95.18%)
Transacciones Irrentables:
17 (4.82%)
Mejor transacción:
166.95 USD
Peor transacción:
-183.29 USD
Beneficio Bruto:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Pérdidas Brutas:
-492.90 USD (44 401 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
67 (173.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
173.80 USD (67)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
64 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
3.09
Transacciones Largas:
353 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.35
Beneficio Esperado:
1.89 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-28.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-123.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-183.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
215.84 USD (12.58%)
Reducción relativa:
De balance:
12.58% (215.84 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sd 353
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sd 666
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sd 75K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +166.95 USD
Peor transacción: -183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +173.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXTRADING.com-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.14 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 63 days
