- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
353
Profit Trade:
336 (95.18%)
Loss Trade:
17 (4.82%)
Best Trade:
166.95 USD
Worst Trade:
-183.29 USD
Profitto lordo:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Perdita lorda:
-492.90 USD (44 401 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (173.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
173.80 USD (67)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
63 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
353 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-28.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-123.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-183.29 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
215.84 USD (12.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.58% (215.84 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +166.95 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +173.80 USD
Massima perdita consecutiva: -123.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
