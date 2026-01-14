- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
353
利益トレード:
336 (95.18%)
損失トレード:
17 (4.82%)
ベストトレード:
166.95 USD
最悪のトレード:
-183.29 USD
総利益:
1 159.34 USD (119 145 pips)
総損失:
-492.90 USD (44 401 pips)
最大連続の勝ち:
67 (173.80 USD)
最大連続利益:
173.80 USD (67)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
63 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.09
長いトレード:
353 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.35
期待されたペイオフ:
1.89 USD
平均利益:
3.45 USD
平均損失:
-28.99 USD
最大連続の負け:
2 (-123.10 USD)
最大連続損失:
-183.29 USD (1)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
215.84 USD (12.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.58% (215.84 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +166.95 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +173.80 USD
最大連続損失: -123.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
