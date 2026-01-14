- 자본
- 축소
트레이드:
353
이익 거래:
336 (95.18%)
손실 거래:
17 (4.82%)
최고의 거래:
166.95 USD
최악의 거래:
-183.29 USD
총 수익:
1 159.34 USD (119 145 pips)
총 손실:
-492.90 USD (44 401 pips)
연속 최대 이익:
67 (173.80 USD)
연속 최대 이익:
173.80 USD (67)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
64 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.09
롱(주식매수):
353 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
1.89 USD
평균 이익:
3.45 USD
평균 손실:
-28.99 USD
연속 최대 손실:
2 (-123.10 USD)
연속 최대 손실:
-183.29 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
215.84 USD (12.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.58% (215.84 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +166.95 USD
최악의 거래: -183 USD
연속 최대 이익: 67
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +173.80 USD
연속 최대 손실: -123.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXTRADING.com-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
