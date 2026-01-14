СигналыРазделы
Yui Man Mok

Erahandlow2

Yui Man Mok
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 67%
FXTRADING.com-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
336 (95.18%)
Убыточных трейдов:
17 (4.82%)
Лучший трейд:
166.95 USD
Худший трейд:
-183.29 USD
Общая прибыль:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Общий убыток:
-492.90 USD (44 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (173.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.80 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
63 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
353 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-28.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-123.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.29 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
215.84 USD (12.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (215.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sd 353
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sd 666
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sd 75K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +166.95 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +173.80 USD
Макс. убыток в серии: -123.10 USD

2026.01.14 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 63 days
