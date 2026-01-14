- Прирост
Всего трейдов:
353
Прибыльных трейдов:
336 (95.18%)
Убыточных трейдов:
17 (4.82%)
Лучший трейд:
166.95 USD
Худший трейд:
-183.29 USD
Общая прибыль:
1 159.34 USD (119 145 pips)
Общий убыток:
-492.90 USD (44 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (173.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.80 USD (67)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
63 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.09
Длинных трейдов:
353 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.35
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
3.45 USD
Средний убыток:
-28.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-123.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.29 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
215.84 USD (12.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.58% (215.84 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|353
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sd
|666
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sd
|75K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +166.95 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +173.80 USD
Макс. убыток в серии: -123.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов