İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
68 (86.07%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (13.92%)
En iyi işlem:
6.29 USD
En kötü işlem:
-5.12 USD
Brüt kâr:
87.70 USD (8 723 pips)
Brüt zarar:
-25.86 USD (2 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (16.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.53 USD (7)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
9.75%
Maks. mevduat yükü:
43.48%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
4.36
Alış işlemleri:
79 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.39
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-2.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.17 USD (3)
Aylık büyüme:
41.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.17 USD (7.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.67% (14.17 USD)
Varlığa göre:
26.83% (49.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.29 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
212
USD
USD
1
100%
79
86%
10%
3.39
0.78
USD
USD
27%
1:500