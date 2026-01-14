- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
68 (86.07%)
Negociações com perda:
11 (13.92%)
Melhor negociação:
6.29 USD
Pior negociação:
-5.12 USD
Lucro bruto:
87.70 USD (8 723 pips)
Perda bruta:
-25.86 USD (2 580 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (16.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.53 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
9.75%
Depósito máximo carregado:
43.48%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
79
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
4.36
Negociações longas:
79 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.39
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
1.29 USD
Perda média:
-2.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.17 USD (3)
Crescimento mensal:
41.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14.17 USD (7.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.67% (14.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.83% (49.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.29 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +16.19 USD
Máxima perda consecutiva: -14.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Sem comentários
