Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
71 (85.54%)
Transacciones Irrentables:
12 (14.46%)
Mejor transacción:
6.29 USD
Peor transacción:
-5.12 USD
Beneficio Bruto:
93.24 USD (9 274 pips)
Pérdidas Brutas:
-27.65 USD (2 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (16.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.53 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
9.75%
Carga máxima del depósito:
43.48%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
83
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
4.63
Transacciones Largas:
83 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
3.37
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
1.31 USD
Pérdidas medias:
-2.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.17 USD (3)
Crecimiento al mes:
43.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14.17 USD (7.67%)
Reducción relativa:
De balance:
7.67% (14.17 USD)
De fondos:
26.83% (49.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +6.29 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +16.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
