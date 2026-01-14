- 자본
- 축소
트레이드:
85
이익 거래:
73 (85.88%)
손실 거래:
12 (14.12%)
최고의 거래:
6.29 USD
최악의 거래:
-5.12 USD
총 수익:
95.14 USD (9 462 pips)
총 손실:
-27.65 USD (2 758 pips)
연속 최대 이익:
18 (16.19 USD)
연속 최대 이익:
23.53 USD (7)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
9.75%
최대 입금량:
43.48%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
85
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
4.76
롱(주식매수):
85 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.44
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
1.30 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.17 USD)
연속 최대 손실:
-14.17 USD (3)
월별 성장률:
44.95%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
14.17 USD (7.67%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.67% (14.17 USD)
자본금별:
26.83% (49.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.29 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +16.19 USD
연속 최대 손실: -14.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
리뷰 없음
