交易:
80
盈利交易:
69 (86.25%)
亏损交易:
11 (13.75%)
最好交易:
6.29 USD
最差交易:
-5.12 USD
毛利:
88.65 USD (8 817 pips)
毛利亏损:
-25.86 USD (2 580 pips)
最大连续赢利:
18 (16.19 USD)
最大连续盈利:
23.53 USD (7)
夏普比率:
0.45
交易活动:
9.75%
最大入金加载:
43.48%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
4.43
长期交易:
80 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.43
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-2.35 USD
最大连续失误:
3 (-14.17 USD)
最大连续亏损:
-14.17 USD (3)
每月增长:
41.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.17 USD (7.67%)
相对跌幅:
结余:
7.67% (14.17 USD)
净值:
26.83% (49.59 USD)
交易品种
交易
Sell
Buy
XAUUSD
80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
交易品种
毛利, USD
损失, USD
利润, USD
XAUUSD
63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种
毛利, pips
损失, pips
利润, pips
XAUUSD
6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +6.29 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +16.19 USD
最大连续亏损: -14.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
没有评论
