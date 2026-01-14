- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
71 (85.54%)
損失トレード:
12 (14.46%)
ベストトレード:
6.29 USD
最悪のトレード:
-5.12 USD
総利益:
93.24 USD (9 274 pips)
総損失:
-27.65 USD (2 758 pips)
最大連続の勝ち:
18 (16.19 USD)
最大連続利益:
23.53 USD (7)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
9.75%
最大入金額:
43.48%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
83
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
4.63
長いトレード:
83 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.37
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.31 USD
平均損失:
-2.30 USD
最大連続の負け:
3 (-14.17 USD)
最大連続損失:
-14.17 USD (3)
月間成長:
43.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.17 USD (7.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.67% (14.17 USD)
エクイティによる:
26.83% (49.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.29 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +16.19 USD
最大連続損失: -14.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
