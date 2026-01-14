- Прирост
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
71 (85.54%)
Убыточных трейдов:
12 (14.46%)
Лучший трейд:
6.29 USD
Худший трейд:
-5.12 USD
Общая прибыль:
93.24 USD (9 274 pips)
Общий убыток:
-27.65 USD (2 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (16.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.53 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
9.75%
Макс. загрузка депозита:
43.48%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
4.63
Длинных трейдов:
83 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.37
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.31 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.17 USD (3)
Прирост в месяц:
43.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.17 USD (7.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.67% (14.17 USD)
По эквити:
26.83% (49.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.19 USD
Макс. убыток в серии: -14.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
217
USD
USD
1
100%
83
85%
10%
3.37
0.79
USD
USD
27%
1:500