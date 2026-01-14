СигналыРазделы
Lazarus Gatot Sutikno

Gold Hunter

Lazarus Gatot Sutikno
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 44%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
71 (85.54%)
Убыточных трейдов:
12 (14.46%)
Лучший трейд:
6.29 USD
Худший трейд:
-5.12 USD
Общая прибыль:
93.24 USD (9 274 pips)
Общий убыток:
-27.65 USD (2 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (16.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.53 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
9.75%
Макс. загрузка депозита:
43.48%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
4.63
Длинных трейдов:
83 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.37
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
1.31 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.17 USD (3)
Прирост в месяц:
43.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.17 USD (7.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.67% (14.17 USD)
По эквити:
26.83% (49.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.29 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +16.19 USD
Макс. убыток в серии: -14.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
2.40 × 50
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 81
Нет отзывов
2026.01.16 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 05:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 05:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 04:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 07:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 07:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.14 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.