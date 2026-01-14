- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
79
Profit Trade:
68 (86.07%)
Loss Trade:
11 (13.92%)
Best Trade:
6.29 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
87.70 USD (8 723 pips)
Perdita lorda:
-25.86 USD (2 580 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (16.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.53 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
9.75%
Massimo carico di deposito:
43.48%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.36
Long Trade:
79 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-2.35 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.17 USD (3)
Crescita mensile:
41.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.17 USD (7.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.67% (14.17 USD)
Per equità:
26.83% (49.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.29 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.19 USD
Massima perdita consecutiva: -14.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.40 × 50
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 81
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
212
USD
USD
1
100%
79
86%
10%
3.39
0.78
USD
USD
27%
1:500