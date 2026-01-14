SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Hunter
Lazarus Gatot Sutikno

Gold Hunter

Lazarus Gatot Sutikno
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 40%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
66 (85.71%)
Perte trades:
11 (14.29%)
Meilleure transaction:
6.29 USD
Pire transaction:
-5.12 USD
Bénéfice brut:
85.82 USD (8 537 pips)
Perte brute:
-25.86 USD (2 580 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (16.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.53 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
9.75%
Charge de dépôt maximale:
43.48%
Dernier trade:
49 il y a des minutes
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
4.23
Longs trades:
77 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.32
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
1.30 USD
Perte moyenne:
-2.35 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-14.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.17 USD (3)
Croissance mensuelle:
39.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
14.17 USD (7.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.67% (14.17 USD)
Par fonds propres:
26.83% (49.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.29 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +16.19 USD
Perte consécutive maximale: -14.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
2.40 × 50
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 81
Aucun avis
2026.01.15 07:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 06:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 06:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 06:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 05:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.15 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 05:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.15 04:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.14 11:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 07:29
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 07:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.14 07:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 07:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
