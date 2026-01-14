SinyallerBölümler
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 022
Kârla kapanan işlemler:
552 (54.01%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (45.99%)
En iyi işlem:
228.24 USD
En kötü işlem:
-203.25 USD
Brüt kâr:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Brüt zarar:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (61.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
472.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
39.60%
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
319
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
713 (69.77%)
Satış işlemleri:
309 (30.23%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
15.62 USD
Ortalama zarar:
-16.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
122 (-1 121.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 121.08 USD (122)
Aylık büyüme:
29.16%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 336.41 USD
Maksimum:
1 746.15 USD (32.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.27% (1 746.15 USD)
Varlığa göre:
7.23% (420.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +228.24 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 122
Maksimum ardışık kâr: +61.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 121.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JKVGlobalCapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


İnceleme yok
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
