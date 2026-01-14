- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 022
Kârla kapanan işlemler:
552 (54.01%)
Zararla kapanan işlemler:
470 (45.99%)
En iyi işlem:
228.24 USD
En kötü işlem:
-203.25 USD
Brüt kâr:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Brüt zarar:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (61.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
472.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
39.60%
Maks. mevduat yükü:
14.33%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
319
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
0.60
Alış işlemleri:
713 (69.77%)
Satış işlemleri:
309 (30.23%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
15.62 USD
Ortalama zarar:
-16.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
122 (-1 121.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 121.08 USD (122)
Aylık büyüme:
29.16%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 336.41 USD
Maksimum:
1 746.15 USD (32.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.27% (1 746.15 USD)
Varlığa göre:
7.23% (420.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +228.24 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 122
Maksimum ardışık kâr: +61.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 121.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JKVGlobalCapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
USD
32%
1:400