Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 022
Negociações com lucro:
552 (54.01%)
Negociações com perda:
470 (45.99%)
Melhor negociação:
228.24 USD
Pior negociação:
-203.25 USD
Lucro bruto:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perda bruta:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (61.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
472.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
39.60%
Depósito máximo carregado:
14.33%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
319
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
713 (69.77%)
Negociações curtas:
309 (30.23%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
15.62 USD
Perda média:
-16.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
122 (-1 121.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 121.08 USD (122)
Crescimento mensal:
29.16%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 336.41 USD
Máximo:
1 746.15 USD (32.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.27% (1 746.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.23% (420.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +228.24 USD
Pior negociação: -203 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 122
Máximo lucro consecutivo: +61.09 USD
Máxima perda consecutiva: -1 121.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JKVGlobalCapital-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


Sem comentários
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
