- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 022
Negociações com lucro:
552 (54.01%)
Negociações com perda:
470 (45.99%)
Melhor negociação:
228.24 USD
Pior negociação:
-203.25 USD
Lucro bruto:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perda bruta:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (61.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
472.32 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
39.60%
Depósito máximo carregado:
14.33%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
319
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
713 (69.77%)
Negociações curtas:
309 (30.23%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
15.62 USD
Perda média:
-16.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
122 (-1 121.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 121.08 USD (122)
Crescimento mensal:
29.16%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 336.41 USD
Máximo:
1 746.15 USD (32.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.27% (1 746.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.23% (420.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +228.24 USD
Pior negociação: -203 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 122
Máximo lucro consecutivo: +61.09 USD
Máxima perda consecutiva: -1 121.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JKVGlobalCapital-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
USD
32%
1:400