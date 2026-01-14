信号部分
信号 / MetaTrader 5 / K3 Algo Tech
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 022
盈利交易:
552 (54.01%)
亏损交易:
470 (45.99%)
最好交易:
228.24 USD
最差交易:
-203.25 USD
毛利:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
毛利亏损:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
最大连续赢利:
19 (61.09 USD)
最大连续盈利:
472.32 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
39.60%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
319
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.60
长期交易:
713 (69.77%)
短期交易:
309 (30.23%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
15.62 USD
平均损失:
-16.10 USD
最大连续失误:
122 (-1 121.08 USD)
最大连续亏损:
-1 121.08 USD (122)
每月增长:
29.16%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
1 336.41 USD
最大值:
1 746.15 USD (32.27%)
相对跌幅:
结余:
32.27% (1 746.15 USD)
净值:
7.23% (420.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +228.24 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 122
最大连续盈利: +61.09 USD
最大连续亏损: -1 121.08 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JKVGlobalCapital-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


没有评论
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
K3 Algo Tech
每月30 USD
21%
0
0
USD
6.1K
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
32%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载