- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 022
盈利交易:
552 (54.01%)
亏损交易:
470 (45.99%)
最好交易:
228.24 USD
最差交易:
-203.25 USD
毛利:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
毛利亏损:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
最大连续赢利:
19 (61.09 USD)
最大连续盈利:
472.32 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
39.60%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
319
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.60
长期交易:
713 (69.77%)
短期交易:
309 (30.23%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
15.62 USD
平均损失:
-16.10 USD
最大连续失误:
122 (-1 121.08 USD)
最大连续亏损:
-1 121.08 USD (122)
每月增长:
29.16%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
1 336.41 USD
最大值:
1 746.15 USD (32.27%)
相对跌幅:
结余:
32.27% (1 746.15 USD)
净值:
7.23% (420.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.24 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 122
最大连续盈利: +61.09 USD
最大连续亏损: -1 121.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JKVGlobalCapital-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
USD
32%
1:400