Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
552 (54.01%)
Убыточных трейдов:
470 (45.99%)
Лучший трейд:
228.24 USD
Худший трейд:
-203.25 USD
Общая прибыль:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Общий убыток:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (61.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
472.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
39.60%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
318
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
713 (69.77%)
Коротких трейдов:
309 (30.23%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
122 (-1 121.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 121.08 USD (122)
Прирост в месяц:
29.16%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 336.41 USD
Максимальная:
1 746.15 USD (32.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.27% (1 746.15 USD)
По эквити:
7.23% (420.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +228.24 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 122
Макс. прибыль в серии: +61.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 121.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JKVGlobalCapital-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


Нет отзывов
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
