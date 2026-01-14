- Прирост
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
552 (54.01%)
Убыточных трейдов:
470 (45.99%)
Лучший трейд:
228.24 USD
Худший трейд:
-203.25 USD
Общая прибыль:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Общий убыток:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (61.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
472.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
39.60%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
318
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
713 (69.77%)
Коротких трейдов:
309 (30.23%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
122 (-1 121.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 121.08 USD (122)
Прирост в месяц:
29.16%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 336.41 USD
Максимальная:
1 746.15 USD (32.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.27% (1 746.15 USD)
По эквити:
7.23% (420.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +228.24 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 122
Макс. прибыль в серии: +61.09 USD
Макс. убыток в серии: -1 121.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JKVGlobalCapital-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
