シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / K3 Algo Tech
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 022
利益トレード:
552 (54.01%)
損失トレード:
470 (45.99%)
ベストトレード:
228.24 USD
最悪のトレード:
-203.25 USD
総利益:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
総損失:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
最大連続の勝ち:
19 (61.09 USD)
最大連続利益:
472.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
39.60%
最大入金額:
14.33%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
318
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
713 (69.77%)
短いトレード:
309 (30.23%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
15.62 USD
平均損失:
-16.10 USD
最大連続の負け:
122 (-1 121.08 USD)
最大連続損失:
-1 121.08 USD (122)
月間成長:
29.16%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 336.41 USD
最大の:
1 746.15 USD (32.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.27% (1 746.15 USD)
エクイティによる:
7.23% (420.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +228.24 USD
最悪のトレード: -203 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 122
最大連続利益: +61.09 USD
最大連続損失: -1 121.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JKVGlobalCapital-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


レビューなし
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
コピー

