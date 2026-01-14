- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 022
利益トレード:
552 (54.01%)
損失トレード:
470 (45.99%)
ベストトレード:
228.24 USD
最悪のトレード:
-203.25 USD
総利益:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
総損失:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
最大連続の勝ち:
19 (61.09 USD)
最大連続利益:
472.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
39.60%
最大入金額:
14.33%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
318
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.60
長いトレード:
713 (69.77%)
短いトレード:
309 (30.23%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
15.62 USD
平均損失:
-16.10 USD
最大連続の負け:
122 (-1 121.08 USD)
最大連続損失:
-1 121.08 USD (122)
月間成長:
29.16%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 336.41 USD
最大の:
1 746.15 USD (32.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.27% (1 746.15 USD)
エクイティによる:
7.23% (420.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"JKVGlobalCapital-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
21%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
USD
32%
1:400