시그널 / MetaTrader 5 / K3 Algo Tech
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 리뷰
안정성
11
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 17%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 030
이익 거래:
553 (53.68%)
손실 거래:
477 (46.31%)
최고의 거래:
228.24 USD
최악의 거래:
-203.25 USD
총 수익:
8 623.39 USD (3 247 870 pips)
총 손실:
-7 734.75 USD (249 014 pips)
연속 최대 이익:
19 (61.09 USD)
연속 최대 이익:
472.32 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
31.31%
최대 입금량:
14.33%
최근 거래:
53 분 전
주별 거래 수:
308
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
719 (69.81%)
숏(주식차입매도):
311 (30.19%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
15.59 USD
평균 손실:
-16.22 USD
연속 최대 손실:
122 (-1 121.08 USD)
연속 최대 손실:
-1 121.08 USD (122)
월별 성장률:
23.98%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 336.41 USD
최대한의:
1 746.15 USD (32.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.27% (1 746.15 USD)
자본금별:
7.23% (420.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.ecn 858
EURUSD.ecn 45
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.ecn 2K
EURUSD.ecn -322
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.ecn -2.4K
EURUSD.ecn -407
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +228.24 USD
최악의 거래: -203 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 122
연속 최대 이익: +61.09 USD
연속 최대 손실: -1 121.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JKVGlobalCapital-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


리뷰 없음
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
