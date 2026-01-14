- 자본
- 축소
트레이드:
1 030
이익 거래:
553 (53.68%)
손실 거래:
477 (46.31%)
최고의 거래:
228.24 USD
최악의 거래:
-203.25 USD
총 수익:
8 623.39 USD (3 247 870 pips)
총 손실:
-7 734.75 USD (249 014 pips)
연속 최대 이익:
19 (61.09 USD)
연속 최대 이익:
472.32 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
31.31%
최대 입금량:
14.33%
최근 거래:
53 분 전
주별 거래 수:
308
평균 유지 시간:
59 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
719 (69.81%)
숏(주식차입매도):
311 (30.19%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
15.59 USD
평균 손실:
-16.22 USD
연속 최대 손실:
122 (-1 121.08 USD)
연속 최대 손실:
-1 121.08 USD (122)
월별 성장률:
23.98%
Algo 트레이딩:
67%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 336.41 USD
최대한의:
1 746.15 USD (32.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.27% (1 746.15 USD)
자본금별:
7.23% (420.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|858
|EURUSD.ecn
|45
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ecn
|2K
|EURUSD.ecn
|-322
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ecn
|-2.4K
|EURUSD.ecn
|-407
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +228.24 USD
최악의 거래: -203 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 122
연속 최대 이익: +61.09 USD
연속 최대 손실: -1 121.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JKVGlobalCapital-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
