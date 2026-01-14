- Croissance
Trades:
1 022
Bénéfice trades:
552 (54.01%)
Perte trades:
470 (45.99%)
Meilleure transaction:
228.24 USD
Pire transaction:
-203.25 USD
Bénéfice brut:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perte brute:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (61.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
472.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
39.60%
Charge de dépôt maximale:
14.33%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
319
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
713 (69.77%)
Courts trades:
309 (30.23%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
15.62 USD
Perte moyenne:
-16.10 USD
Pertes consécutives maximales:
122 (-1 121.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 121.08 USD (122)
Croissance mensuelle:
29.16%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 336.41 USD
Maximal:
1 746.15 USD (32.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.27% (1 746.15 USD)
Par fonds propres:
7.23% (420.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Meilleure transaction: +228.24 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 122
Bénéfice consécutif maximal: +61.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 121.08 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JKVGlobalCapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Algo based trading.
Key Advantages
Optimized for sideways / choppy markets
Avoids trends instead of fighting them
No emotional decision-making
Built-in news and volatility protection
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
Stability over excitement
Controlled, repeatable performance
Minimal screen time
Protection from news-driven chaos
