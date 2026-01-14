SignauxSections
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 022
Bénéfice trades:
552 (54.01%)
Perte trades:
470 (45.99%)
Meilleure transaction:
228.24 USD
Pire transaction:
-203.25 USD
Bénéfice brut:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perte brute:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (61.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
472.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
39.60%
Charge de dépôt maximale:
14.33%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
319
Temps de détention moyen:
59 minutes
Facteur de récupération:
0.60
Longs trades:
713 (69.77%)
Courts trades:
309 (30.23%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
15.62 USD
Perte moyenne:
-16.10 USD
Pertes consécutives maximales:
122 (-1 121.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 121.08 USD (122)
Croissance mensuelle:
29.16%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 336.41 USD
Maximal:
1 746.15 USD (32.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.27% (1 746.15 USD)
Par fonds propres:
7.23% (420.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +228.24 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 122
Bénéfice consécutif maximal: +61.09 USD
Perte consécutive maximale: -1 121.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JKVGlobalCapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


Aucun avis
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
