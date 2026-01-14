SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / K3 Algo Tech
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 022
Profit Trade:
552 (54.01%)
Loss Trade:
470 (45.99%)
Best Trade:
228.24 USD
Worst Trade:
-203.25 USD
Profitto lordo:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perdita lorda:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (61.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
472.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
39.60%
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
319
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
713 (69.77%)
Short Trade:
309 (30.23%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
15.62 USD
Perdita media:
-16.10 USD
Massime perdite consecutive:
122 (-1 121.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 121.08 USD (122)
Crescita mensile:
29.16%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 336.41 USD
Massimale:
1 746.15 USD (32.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.27% (1 746.15 USD)
Per equità:
7.23% (420.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecn 851
EURUSD.ecn 44
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecn 2.2K
EURUSD.ecn -314
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecn 8.1K
EURUSD.ecn -347
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +228.24 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 122
Massimo profitto consecutivo: +61.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 121.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JKVGlobalCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


Non ci sono recensioni
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
K3 Algo Tech
30USD al mese
21%
0
0
USD
6.1K
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
32%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.