- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 022
Profit Trade:
552 (54.01%)
Loss Trade:
470 (45.99%)
Best Trade:
228.24 USD
Worst Trade:
-203.25 USD
Profitto lordo:
8 622.59 USD (3 247 835 pips)
Perdita lorda:
-7 568.85 USD (238 425 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (61.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
472.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
39.60%
Massimo carico di deposito:
14.33%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
319
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
713 (69.77%)
Short Trade:
309 (30.23%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
15.62 USD
Perdita media:
-16.10 USD
Massime perdite consecutive:
122 (-1 121.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 121.08 USD (122)
Crescita mensile:
29.16%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 336.41 USD
Massimale:
1 746.15 USD (32.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.27% (1 746.15 USD)
Per equità:
7.23% (420.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|851
|EURUSD.ecn
|44
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|2.2K
|EURUSD.ecn
|-314
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|8.1K
|EURUSD.ecn
|-347
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +228.24 USD
Worst Trade: -203 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 122
Massimo profitto consecutivo: +61.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 121.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JKVGlobalCapital-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
11
67%
1 022
54%
40%
1.13
1.03
USD
USD
32%
1:400