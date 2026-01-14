- Incremento
Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
553 (53.68%)
Transacciones Irrentables:
477 (46.31%)
Mejor transacción:
228.24 USD
Peor transacción:
-203.25 USD
Beneficio Bruto:
8 623.39 USD (3 247 870 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 734.75 USD (249 014 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (61.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
472.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
31.31%
Carga máxima del depósito:
14.33%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
308
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
719 (69.81%)
Transacciones Cortas:
311 (30.19%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
15.59 USD
Pérdidas medias:
-16.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
122 (-1 121.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 121.08 USD (122)
Crecimiento al mes:
23.98%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 336.41 USD
Máxima:
1 746.15 USD (32.27%)
Reducción relativa:
De balance:
32.27% (1 746.15 USD)
De fondos:
7.23% (420.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|858
|EURUSD.ecn
|45
|USDJPY.ecn
|42
|EURJPY.ecn
|42
|GOLDFUTFEB26.ecn
|29
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.ecn
|2K
|EURUSD.ecn
|-322
|USDJPY.ecn
|-317
|EURJPY.ecn
|-364
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.ecn
|-2.4K
|EURUSD.ecn
|-407
|USDJPY.ecn
|-669
|EURJPY.ecn
|-940
|GOLDFUTFEB26.ecn
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +228.24 USD
Peor transacción: -203 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 122
Beneficio máximo consecutivo: +61.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 121.08 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JKVGlobalCapital-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Algo based trading.
Key Advantages
-
Optimized for sideways / choppy markets
-
Avoids trends instead of fighting them
-
No emotional decision-making
-
Built-in news and volatility protection
-
Consistent execution and disciplined risk management
Ideal Use Case
This system is best suited for traders who want:
-
Stability over excitement
-
Controlled, repeatable performance
-
Minimal screen time
-
Protection from news-driven chaos
