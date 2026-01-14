SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / K3 Algo Tech
Kuldeep Krishnat Konde

K3 Algo Tech

Kuldeep Krishnat Konde
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 17%
JKVGlobalCapital-Server
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
553 (53.68%)
Transacciones Irrentables:
477 (46.31%)
Mejor transacción:
228.24 USD
Peor transacción:
-203.25 USD
Beneficio Bruto:
8 623.39 USD (3 247 870 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 734.75 USD (249 014 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (61.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
472.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
31.31%
Carga máxima del depósito:
14.33%
Último trade:
44 minutos
Trades a la semana:
308
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
719 (69.81%)
Transacciones Cortas:
311 (30.19%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
15.59 USD
Pérdidas medias:
-16.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
122 (-1 121.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 121.08 USD (122)
Crecimiento al mes:
23.98%
Trading algorítmico:
67%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 336.41 USD
Máxima:
1 746.15 USD (32.27%)
Reducción relativa:
De balance:
32.27% (1 746.15 USD)
De fondos:
7.23% (420.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ecn 858
EURUSD.ecn 45
USDJPY.ecn 42
EURJPY.ecn 42
GOLDFUTFEB26.ecn 29
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ecn 2K
EURUSD.ecn -322
USDJPY.ecn -317
EURJPY.ecn -364
GOLDFUTFEB26.ecn -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ecn -2.4K
EURUSD.ecn -407
USDJPY.ecn -669
EURJPY.ecn -940
GOLDFUTFEB26.ecn -10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +228.24 USD
Peor transacción: -203 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 122
Beneficio máximo consecutivo: +61.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 121.08 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JKVGlobalCapital-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Algo based trading.


Key Advantages

  • Optimized for sideways / choppy markets

  • Avoids trends instead of fighting them

  • No emotional decision-making

  • Built-in news and volatility protection

  • Consistent execution and disciplined risk management

Ideal Use Case

This system is best suited for traders who want:

  • Stability over excitement

  • Controlled, repeatable performance

  • Minimal screen time

  • Protection from news-driven chaos


No hay comentarios
2026.01.14 10:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
K3 Algo Tech
30 USD al mes
17%
0
0
USD
4.8K
USD
11
67%
1 030
53%
31%
1.11
0.86
USD
32%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.